パナソニックホールディングス（ＨＤ）傘下の事業会社パナソニックによる希望退職の募集概要が１０日、判明した。対象は勤続５年以上の４０〜５９歳の社員と６４歳以下の再雇用者で、応募した社員には最大で数千万円を退職金に上乗せする。パナソニックＨＤが５月に発表した１万人規模の人員削減の一環で、組織のスリム化を図る狙いがある。複数のパナソニック関係者によると、退職金の上乗せ分は５５歳前後が最も多くなるよう