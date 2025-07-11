パ２位・ソフトバンクは１０日の３位・オリックス戦（京セラ）に０―４で敗れ、連勝が４でストップした。打線が散発３安打に封じられ、今季７度目の零封負け。紅林の満塁弾に沈んだ先発・松本晴が６回途中４失点で３敗目を喫した。８０試合を消化して、４５勝３２敗３分けで首位・日本ハムとは１・５ゲーム差。開幕直後から近藤、柳田を長期で欠き、その後も今宮、周東、栗原ら主力が相次いで戦列を離れる中、急場をしのいで貯