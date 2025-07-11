【参院選２０２５】注目区を行く＜２＞「我が胸の燃ゆる思いに比べれば煙はうすし桜島山」公示日の３日、明治維新の立役者・大久保利通の銅像に臨む鹿児島市の広場。参院選の鹿児島選挙区に立候補した無所属の尾辻朋実（４４）は、前参院議長の父・尾辻秀久（８４）が２０１３年に比例選から同区に転じた時と同じ言葉で第一声を始めた。秀久は６期３６年の任期を終えて引退する参院自民党の重鎮だ。だが、この日、朋実と初