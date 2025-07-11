読売新聞社は２０日投開票の参院選に合わせ、立候補者へのアンケート調査を行った。選挙戦で取り上げたい争点を三つまで挙げてもらったところ、「景気・雇用」が４７％と最も多く、「消費税」（４１％）と「年金・医療・介護」（３９％）が続いた。物価高を踏まえた経済対策や社会保障政策に力点を置く各候補の訴えを反映した形となった。政党別では、自民、公明、立憲民主、国民民主の４党で「景気・雇用」が争点のトップとな