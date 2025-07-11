2025年7月10日、札幌・中央警察署は、札幌市中央区に住む無職の男(60)を窃盗の容疑で逮捕したと発表しました。7月10日午後0時半ごろ、札幌市中央区にあるスーパーの関係者から「ウイスキー2本(販売価格合計1万4080円)を万引きした男を確保しています」と警察に通報がありました。警察によりますと、店の警備員が、万引きする男を発見し、店外に出たところで取り押さえたということです。調べに対し男は「お金が