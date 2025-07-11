横浜地裁（資料写真）資格外活動の許可を受けていない外国人を不法就労させたなどとして、入管難民法違反の罪に問われた派遣会社「エムズパワー」（群馬県）と同社代表の女（７３）＝栃木県足利市＝の判決公判が１０日、横浜地裁であった。岩見貴博裁判官は、同社に罰金１００万円（求刑罰金１００万円）、被告に懲役１年、執行猶予３年、罰金１００万円（求刑懲役１年、罰金１００万円）を言い渡したほか、同社の預金債権約１５
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