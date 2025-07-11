演歌歌手竹川美子（46）が、4月に発売した「海峡おんな船」がヒットの兆しを見せている。ビルボードチャート初登場11位、カラオケDAMの月間ランキングで16位になった。2003年（平15）に「江釣子のおんな」でデビュー以来、最大のヒットの予感に胸を膨らませる竹川に聞いてみた。◇◇◇今年、これからの目標は明確だ。「はい、まずは『海峡おんな船』をヒットさせたいですね。ここしばらくは、ヒットらしいヒット