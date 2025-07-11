オリックス・広岡大志内野手（２８）が、１１日の日本ハム戦（エスコン）から１軍復帰することが１０日、分かった。右ろっ骨骨折が完治し、８日からのウエスタン・中日３連戦（杉本商事ＢＳ）で状態を確認。３試合で計８打数無安打だったが三塁、左翼、遊撃と複数ポジションを守った。チームでは主軸の森や西川らが負傷で、長期離脱が避けられない状況。広岡は故障前に主に１番打者として５３試合で打率３割２厘、４本塁打、１３