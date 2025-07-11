◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島３―６阪神（１０日・マツダスタジアム）恐るべき勝負強さだ。同点に追いつき、なお続く７回２死一、二塁の好機。阪神・森下が「思い切っていった」と右中間を破る値千金の勝ち越し２点二塁打だ。さらに、２回に２戦連発の１２球団トップとなる先制２３号ソロを放っていた佐藤輝も、左中間エンタイトル適時二塁打で続いた。来春ＷＢＣ出場を目指す猛虎の左右の大砲が、広島を粉砕し、２リーグ制後の球