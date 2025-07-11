阪神が四国ＩＬ・高知のラファエル・ドリス投手（３７）の再獲得に乗り出していることが１０日、分かった。交渉は最終段階に入っている。ドリスは１６年に阪神入りし、在籍４年間で球団助っ人最多９６セーブをマーク。２０年からは米大リーグ・ブルージェイズなどでプレーし、メジャー通算１０３登板で６勝９敗１２セーブの成績を残した。昨季からは四国ＩＬ・高知に所属し、１５０キロ前後の直球とフォークは健在。不測の事態へ