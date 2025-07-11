◇サッカー東アジアE―1選手権（男子）日本ー中国（2025年7月12日韓国・龍仁ミルスタジアム）追加招集された万能ストライカー・日本代表FW原が武者修業の成果を初のA代表で見せる。21年に海を渡り、欧州3カ国でプレー。その後、23年夏に京都に加入し主軸として今季はチームのリーグ3位躍進に貢献。初代表では最前線ではなく2列目での起用が濃厚で「いろんな国でいろんなサッカーを知れたのは大きい。どんなポジションで