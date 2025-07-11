◇サッカー東アジアE―1選手権（女子）日本ー韓国（2025年7月13日韓国・華城）女子日本代表「なでしこジャパン」は4―0で快勝した台湾戦から一夜明けた10日、始興（シフン）市内で調整した。台湾戦で45分以上出場した選手を除く計11人が参加し、13日の韓国戦へ調整。初戦で代表デビューを果たしたFW吉田莉胡（23＝神戸）は、初ゴールを目指し「いい準備をしたい。得点を量産できるように頑張る」と意気込んだ。この日は3