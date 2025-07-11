韓国チアリーディング界を代表する実力派で、Ｋリーグの水原FCや台湾プロ野球でもメインチアを務めるアン・ジヒョンさんが公式インスタグラムを更新。最新コスチュームを着込んでセクシーな“腰ふりダンス”を披露する様子を紹介した。【画像】９頭身の超絶ボディ！ 韓国チア界が誇る“女神”アン・ジヒョンの悩殺ショットを一挙チェック！27歳の人気者はこの日もプロ野球のベンチ上でハイパフォーマンスを披露。半袖のＹシャ