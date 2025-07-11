11日午前3時59分ごろ最大震度３の地震がありました。 震源はトカラ列島近海で震源の深さは約20キロメートル。 地震の規模を示すマグニチュードは3.9と推定されています。 各地の震度は、 震度３が鹿児島十島村、 震度１が奄美市、 です。 この地震による津波の心配はありません。 ※震度３以上を掲載しています。震度１～２の地震についてはMBCホームページ「鹿児島県内の地震まとめ」に