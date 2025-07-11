国鉄時代、登場直後の185系200番台「新特急なすの」（撮影：南正時）【写真50枚以上を一挙公開！】国鉄時代の緑帯「新特急」や伊豆の海をバックに走るストライプ塗装の特急「踊り子」、雪の上越線を走る新塗装の特急「水上」、湘南色や「157系カラー」の塗装など、首都圏で長らく活躍を続けた185系の姿特急「踊り子」などで長年走り続けた185系電車が6月、廃車のため回送されたと鉄道ファンの間で話題となった。185系は国鉄時代末