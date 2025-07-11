NY株式10日（NY時間15:13）（日本時間04:13） ダウ平均44724.93（+266.63+0.60%） ナスダック20644.37（+33.03+0.16%） CME日経平均先物39785（大証終比：+145+0.37%） 欧州株式10日終値 英FT100 8975.66（+108.64+1.23%） 独DAX 24456.81（-92.75-0.38%） 仏CAC40 7902.25（+23.79+0.30%） 米国債利回り 2年債 3.874（+0.031） 10年債 4.352（+0.020） 30年債 4.869