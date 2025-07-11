ボートレース尼崎の「G3マスターズリーグ戦競走第3戦」は3日目。注目は12Rだ。古結の最近6カ月の1コースは16戦14勝2着1回。地元インでの信頼度が高く、ここは巧妙に押し切る。大場は好位差しから続く。吉村はカドに陣取り機動力を発揮する。益田は実績エンジンの底力を引き出して的確に差す。＜1＞古結宏足は抜けたところまではないが、しいて言えば、出足より直線寄りかなという感じ。＜2＞大場敏ちょっと回転を上げ