Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅが１０日、東京ドームで、２人体制となって初のドームツアー「Ｋｉｎｇ＆ＰｒｉｎｃｅＬＩＶＥＴＯＵＲ２４−２５〜Ｒｅ：ＥＲＡ〜ｉｎＤＯＭＥ」の東京公演初日を迎えた。デビュー曲「シンデレラガール」や「ツキヨミ」など全３６曲を披露。８月発売の「ＷｈａｔＷｅＧｏｔ〜奇跡はきみと〜」ではミッキーマウスがサプライズで登場して一緒にパフォーマンスするなど、多彩な演出で５万５