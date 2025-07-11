タレント・指原莉乃プロデュースのアイドルグループ≠ＭＥが１０日、福岡市民ホール大ホールで全国ツアー２０２５「Ｗｅｗａｎｔｔｏｆｉｎｄ“カフェ樂園”」の福岡公演を開催した。昼夜２公演で４０００人を動員した。２年ぶりの福岡公演で「ノイミー」コールが響き渡った。人気曲の「夏が来たから」、「まほろばアスタリスク」やツアータイトルで初披露となった「カフェ樂園」など全２３曲を熱唱。リーダーの蟹沢萌