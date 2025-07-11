ガールズグループのＨＡＮＡがオリコン上半期ランキングのアーティスト別セールス部門で新人ランキング１位となったことが１０日、分かった。集計期間は昨年１２月２３日〜６月１６日で期間内売上は５・１億円。ＳＫＹ−ＨＩ率いるＢＭＳＧ主催のオーディション番組から誕生した７人組で、ちゃんみながプロデュース。メジャーデビュー曲「ＲＯＳＥ」は６月３０日付でストリーミング累計再生数１億回を突破した。メンバーのＣＨ