Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅが１０日、東京ドームで２人体制初のドームツアー「〜Ｒｅ：ＥＲＡ〜ｉｎＤＯＭＥ」の東京公演初日を迎えた。昨年１２月にリリースした新アルバムの収録曲に加え、「シンデレラガール」や「ツキヨミ」など全３６曲を披露。永瀬廉（２６）と郄橋海人（２６）、そしてティアラ（ファンの呼称）にとって「悲願」だったドームのステージに再び立った。ティアラで埋め尽くされたドームを見渡した２人