俳優・竹中直人（６９）と生瀬勝久（６４）による演劇ユニット「竹生企画」が１０日、新作舞台「マイクロバスと安定」（１１月８〜３０日、東京・本多劇場ほか）の公演ビジュアルと、意気込みをスポーツ報知に寄せた。芸能界屈指の個性派俳優の竹中と生瀬によるユニットの第４弾公演。２０１８年の公演以来、７年ぶりの再始動となる本作は、女優・飯豊まりえ（２７）や戸塚純貴（３２）、浜野謙太（４３）ら実力派が集結する。