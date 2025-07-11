タレント・指原莉乃プロデュースのアイドルグループ「≠ＭＥ」が１０日、福岡市民ホールで全国ツアーの福岡公演を開催した。真夏日に達する暑さに負けず、１２人が歌とダンスに熱を注いだ。４月に発売した１０枚目シングル曲「神様の言うとーり！」など全２３曲をパフォーマンス。今ツアーは「海を舞台とした大冒険」をテーマとした演出となっており、落合希来里は「遊び心豊かにやっていて、今までとは違う姿を見せられている