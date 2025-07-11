¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/11¡ÛKing ¡õ Prince¤¬10Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤Æ¡ÖKing ¡õ Prince LIVE TOUR 24-25 ¡ÁRe:ERA¡Á in DOME¡×¤ò³«ºÅ¡£ËÜÈÖÁ°¤Ë°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥ß¥Ã¥­¡¼¥Þ¥¦¥¹¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÚÁ´Ê¸Vol.1¡Û¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥­¥ó¥×¥ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¥ß¥Ã¥­¡¼¢¡King ¡õ Prince¡¢3Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼³«ºÅKing ¡õ Prince¤È¤·¤Æ6ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖRE:ERA¡×¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¤¿¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢2024Ç¯10·î¤ËÀéÍÕ¡¦¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¥Ù¥¤¤«