¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/11¡ÛKing ¡õ Prince¤¬10Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤Æ¡ÖKing ¡õ Prince LIVE TOUR 24-25 ¡ÁRe:ERA¡Á in DOME¡×¤ò³«ºÅ¡£ËÜÈÖÁ°¤Ë°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢±ÊÀ¥Î÷¤¬¡È´ñÀ×¡É¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÚÁ´Ê¸Vol.3¡Û¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥­¥ó¥×¥ê±ÊÀ¥Î÷¤¬¡ÈåºÎï¡É¤ÈÀä»¿¤¹¤ë½÷Í¥¢¡King ¡õ Prince¡¢3Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼³«ºÅKing ¡õ Prince¤È¤·¤Æ6ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖRE:ERA¡×¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¤¿¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢2024Ç¯10·î¤ËÀéÍÕ¡¦¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¥Ù¥¤¤«¤é¥¹¥¿¡¼