¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/11¡ÛKing ¡õ Prince¤¬10Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤Æ¡ÖKing ¡õ Prince LIVE TOUR 24-25 ¡ÁRe:ERA¡Á in DOME¡×¤ò³«ºÅ¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢5Ëü5Àé¿Í¤ÎTiara¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤¬½¸·ë¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡ã¢¨°ìÉô¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡¦±é½Ð¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¢¤ê¡ä¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥­¥ó¥×¥êÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¥ß¥Ã¥­¡¼¢¡King ¡õ Prince¡¢3Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼³«ºÅKing ¡õ Prince¤È¤·¤Æ6ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖRE:ERA¡×¤ò°ú¤Ã¤µ