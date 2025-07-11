ラッパーのちゃんみな（26）がプロデュースする女性7人組「HANA」が、オリコン上半期ランキングのアーティスト別セールス部門の新人ランキングで1位に輝いた。トロフィーを手にしたCHIKA（20）は「素敵な賞を頂けて本当に光栄」と喜んだ。CDやサブスクリプション（定額聴き放題）の再生回数などの総売り上げ金額から算出。4月配信のデビュー曲「ROSE」の再生回数が9076万回を超え、ダウンロードやCD売り上げも好調だった。