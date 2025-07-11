自動車部品大手「マレリホールディングス」（埼玉）などグループ76社が、6月11日（日本時間）に米デラウェア州連邦裁判所へチャプター11（＝連邦倒産法第11章）を申請してから約1カ月が経った。この間、取引先向け説明会の開催方法や、一般債権者に対する支払いを巡って一部の取引先から困惑の声が聞かれたものの、総じて大きな混乱もなく従前通り生産活動を続けている。そこで、あらためてマレリグループのチャプター11を振り返る