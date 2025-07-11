【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■Mrs. GREEN APPLEとのコラボ賞品が当たる「楽しみ無限大 ミセス∞ハウスキャンペーン」も実施！ Mrs.GREENAPPLEが出演する“ハウスカレー”の新TVCM『不思議なカレーパーティー・夏』篇（30秒・15秒）が7月14日より、『不思議なカレーパーティー・秋』篇（15秒）が10月13日より、全国で放送開始となる。 また、“ハウスカレー