King¡õPrince¤¬10Æü¡¢2¿ÍÂÎÀ©½é¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ÖKing¡õPrince LIVE TOUR 24¡Ý25¡ÁRe:ERA¡Áin DOME¡×Åìµþ¥É¡¼¥à½éÆü¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×Ã±ÆÈ¤ÇÆ±½ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡¢5¿ÍÂÎÀ©¤Ç¹Ô¤Ã¤¿22Ç¯4·î18Æü¤Î¸ø±é°ÊÍè1179Æü¤Ö¤ê¡£¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¡×¡ÖHEART¡×¤Ê¤É¥á¥É¥ì¡¼´Þ¤á36¶Ê¤ò²Î¾§¤·¡¢º£¤Î¥­¥ó¥×¥ê¤Î»Ñ¤ò5Ëü5000¿Í¤ÎÌÜ¤Ë¾Æ¤­ÉÕ¤±¤¿¡£3ÅÔ»Ô8¸ø±é¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Ï38Ëü¿Í¤òÆ°°÷Í½Äê¡£¡þ¡þ¡þ¹­Âç¤Ê²ñ¾ì