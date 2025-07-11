女優でモデルの堀田茜（32）が、東海テレビ・フジテレビ系連続ドラマ「浅草ラスボスおばあちゃん」（土曜午後11時40分）に出演している。梅沢富美男（74）演じる型破りで自由奔放なおばあちゃんに翻弄（ほんろう）される、真面目な区役所職員役。同作の魅力や、役を通して感じ取った素直な思いを明かした。堀田演じる森野礼は自然に笑うことが苦手。過剰にルールにこだわる性格で周りとうまくなじめずにいる。「私自身初めて演じる