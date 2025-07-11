ⓒ原泰久／集英社 ⓒ2026映画「キングダム」製作委員会 シリーズ累計動員1,700万人、興行収入245億円を突破の映画『キングダム』の続編（主演：山崎賢人）が2026年夏に公開決定。新たに甲冑を着用した信が佇むスーパーティザービジュアルが11日、解禁された。 時は紀元前、中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信 （山崎賢人）と、中華統一を目指す若き王・é