King＆Princeが10日、2人体制初のドームツアー「King＆Prince LIVE TOUR 24−25〜Re:ERA〜in DOME」東京ドーム初日公演を行った。グループ単独で同所で公演を行うのは約3年ぶり。ライブ前には報道陣の囲み取材に応じた。以下は、永瀬廉と〓橋海人の一問一答。−2人体制初の東京ドーム公演、心境は永瀬めちゃめちゃ気持ちが高まっています。さっき海人としゃべっていて、「ぶちかまそう」みたいなことを言いたかったんで