King¡õPrince¤¬10Æü¡¢2¿ÍÂÎÀ©½é¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ÖKing¡õPrince LIVE TOUR 24¡Ý25¡ÁRe:ERA¡Áin DOME¡×Åìµþ¥É¡¼¥à½éÆü¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×Ã±ÆÈ¤ÇÆ±½ê¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¤Î¤ÏÌó3Ç¯¤Ö¤ê¡£¥é¥¤¥ÖÁ°¤Ë¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£°Ê²¼¤Ï¡¢±ÊÀ¥Î÷¤È¢®¶¶³¤¿Í¤Î°ìÌä°ìÅú¡£¡Ý2¿Í¤Ç¤Î¥É¡¼¥à¸ø±é¡¢Ê¡²¬¤Ç¤Î´¶Æ°¤Ï±ÊÀ¥¾ìÅö¤¿¤ê¤È¤«¤ÇÆþ¤ëÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤Ê¡²¬¥É¡¼¥à¤È¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¹­¤¤¤È¤³¤í¤ÇÌÀÆü2¿Í¤ÇËä¤á¤ó¤Í¤ó¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¸«²ó¤¹¤ÈËÜÅö¤Ë