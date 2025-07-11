俳優の山崎賢人（※崎＝たつさき）が主演する、「キングダム」映画シリーズ5作目となる最新作が、2026年夏に劇場公開されることが発表された。【画像】アニメ版の信が王騎から託された矛を持つビジュアル中国・春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍を目指す戦災孤児の少年・信（山崎）と中華統一を志す若き王・エイ政（吉沢亮）の壮大な物語を描く人気漫画『キングダム』（著：原泰久／集英社）を実写映画化。原作は、2006年か