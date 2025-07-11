NY株式10日（NY時間14:06）（日本時間03:06） ダウ平均44743.70（+285.40+0.64%） ナスダック20646.28（+34.94+0.17%） CME日経平均先物39810（大証終比：+170+0.43%） 欧州株式10日終値 英FT100 8975.66（+108.64+1.23%） 独DAX 24456.81（-92.75-0.38%） 仏CAC40 7902.25（+23.79+0.30%） 米国債利回り 2年債 3.874（+0.031） 10年債 4.348（+0.016） 30年債 4.865