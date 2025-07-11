クリーンで華やかな白のワンピースは、夏の装いのキーアイテムとして活躍。大人コーデもぐっと洗練されたムードに導いてくれます。そこで今回おすすめしたいのが【ZARA（ザラ）】の白ワンピ。ひとさじの個性を効かせたデザインが、主役級の存在感をプラスします。ぜひワードローブの1軍に迎えてみて。 さらっと一枚で映えるシンプルエレガンス 【ZARA】「ピケシャツワンピ&#125