NY株式10日（NY時間13:02）（日本時間02:02） ダウ平均44706.19（+247.89+0.56%） ナスダック20606.64（-4.70-0.02%） CME日経平均先物39765（大証終比：+125+0.31%） 欧州株式10日終値 英FT100 8975.66（+108.64+1.23%） 独DAX 24456.81（-92.75-0.38%） 仏CAC40 7902.25（+23.79+0.30%） 米国債利回り 2年債 3.880（+0.038） 10年債 4.362（+0.030） 30年債 4.884（