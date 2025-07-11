◇米女子プロゴルフツアーメジャー第４戦エビアン選手権第１日（１０日、フランス・エビアンリゾートＧＣ＝６５０４ヤード、パー７１）今季メジャー第４戦の第１ラウンドが行われ、大会連覇を狙う古江彩佳（富士通）は６バーディー、２ボギーの６７をマークし、４アンダーで首位と２打差の７位と好発進した。また、今季メジャー２勝目を狙う西郷真央（島津製作所）は１イーグル、２バーディー、ボギーなしの６７で回り、