【北京共同】中国北京市で拘束されスパイ罪で起訴されたアステラス製薬の日本人男性社員の判決公判が16日、北京市の第2中級人民法院（地裁）で開かれることが10日、分かった。日中関係筋が明らかにした。有罪判決が言い渡されれば日中関係に悪影響を及ぼすのは必至。男性は中国に進出する日系企業でつくる中国日本商会の要職に就いた経験があることから、日本企業が中国事業に一段と慎重になりそうだ。中国側が9日、日本大使