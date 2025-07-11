11日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比60円高の3万9700円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値3万9646.36円に対しては53.64円高。出来高は3826枚となっている。 TOPIX先物期近は2822.5ポイントと前日比8ポイント高、TOPIXの現物終値比は10.16ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 3