２０２６年度のＳＧ、プレミアムＧ?など主要レースの開催地が１０日、発表された。ボートレースびわこでは２０２６年７月２８日から８月２日までＳＧ「第３１回オーシャンカップ」が開催されることになった。当地でＳＧが開催されるのは２００３年１１月のチャレンジカップ以来２２年８か月ぶりとなる。びわこボートを主催する施行者となる滋賀県の三日月大造知事は「２３年ぶりに最高グレードである『ＳＧオーシャンカップ