NY株式10日（NY時間12:11）（日本時間01:11） ダウ平均44716.72（+258.42+0.58%） ナスダック20588.19（-23.15-0.11%） CME日経平均先物39810（大証終比：+170+0.43%） 欧州株式10日GMT16:11 英FT100 8975.66（+108.64+1.23%） 独DAX 24456.81（-92.75-0.38%） 仏CAC40 7902.25（+23.79+0.30%） 米国債利回り 2年債 3.883（+0.040） 10年債 4.368（+0.036） 30年債 4.