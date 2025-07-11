関東で「記録的大雨」相次ぐ渡部峻キャスター「午後7時の東京・渋谷、軒下にいます。交差点を見ても、いま一面が水浸しのようになっています。裸足の人もいますね。靴が濡れたんでしょうか、いま裸足で信号待ちをしている人もいます」【写真を見る】記録的短時間大雨情報…関東などで相次ぐ各地で冠水…マンホールから水が吹き出す帰宅時間直撃…新宿駅構内では滝のような雨漏りも【news23】10日夜、都内各地で猛烈な雨が降り