気象台は、午前1時37分に、大雨警報（土砂災害）を三股町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を日南市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】宮崎県・三股町に発表 11日01:37時点南部平野部、南部山沿いでは、11日夕方まで土砂災害に警戒してください。南部平野部では、11日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■宮崎市□大雨警報・土砂災害11日夕方にかけて警戒・浸水1