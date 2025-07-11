ボートレースからつの「ヴィーナスシリーズ第８戦マクール杯」は１０日、４日間の予選が終了。準優に進むベスト１８が決定した。中村桃佳（３２＝香川）は４日目９Ｒ、５コースからコンマ０９のトップスタートを決めると１Ｍ差してバックでは石井裕美、奥村明日香と首位争い。２Ｍ先に回って抜け出して１着。日またぎ連勝と調子を上げて予選終了。７戦２勝３着５本と安定感たっぷりで初日の不良航法もはね返して予選を突破し