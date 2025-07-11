ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時30分～17時、火～金曜日15時30分～17時35分）、7月10日の放送に経済評論家の佐藤治彦が出演。参議院選挙における各党の公約と財源の関係について解説した。 鈴木敏夫（文化放送解説委員）「（参議院選挙において）与党は『給付金を配ります』、野党は『減税だ』と連日、声高に言