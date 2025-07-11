３月１８日に日本テレビ系列で放送された「ＭＬＢ開幕戦２０２５・カブス×ドジャース」が、２５年上半期の全国推計視聴人数ランキングで２２２９・９万人で全ジャンル１位だった。ビデオリサーチが１０日、２０２５年上半期（１月１日〜６月３０日）のデータをまとめて発表した。開幕第２戦も２１０２・２万人で２位につけ、ドラマやバラエティーを含めた全番組中で、ＭＬＢ中継が異例の上半期ワンツーフィニッシュを飾った。