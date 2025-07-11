◆米大リーグブルワーズ３ｘ―２ドジャース＝延長１０回＝（９日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日）、敵地・ブルワーズ戦に「１番・ＤＨ」で出場。３打数無安打２四球１打点に終わり、チームもサヨナラ負けを喫して１９年以来６年ぶりとなる６連敗を喫した。苦しい戦いが続く中、１１日（同１２日）からは前半戦最終カードとなる