女子シングルス準決勝でプレーするアマンダ・アニシモバ＝ウィンブルドン（共同）【ウィンブルドン共同】テニスのウィンブルドン選手権第11日は10日、ロンドン郊外のオールイングランド・クラブで行われ、女子シングルス準決勝で第8シードのイガ・シフィオンテク（ポーランド）と第13シードのアマンダ・アニシモバ（米国）がともに初の決勝進出を決めた。シフィオンテクは世界ランキング35位のベリンダ・ベンチッチ（スイス）